Президент «Амкала» рассказал о задачах клуба в Кубке России

«Нам сложно поставить задачи на много матчей вперёд. Футбол — непредсказуемая шутка. В матче с «Красным Знаменем» мы вели 3:1 и полностью кнтролировали игру. Но затем удаление, в котором мы были сами виноваты. А затем 3:2 и нам пришлось отбиваться последние пять минут.



Строить цели далеко тяжело. Но есть задача победить в следующем матче с «Текстильщиком». Если мы в прошлом году выходили с таким настроением: «Прикинь, а если выиграем?», то теперь у нас есть задача добиваться результата», — цитирует Попкова «Чемпионат».