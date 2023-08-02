Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о стабильности команды в новом сезоне

«За счёт чего может появиться стабильность у «Спартака» в новом сезоне? Это вопрос по тактике и игре, который лучше задать тренеру. Он ответит подробнее и яснее.



Моё личное мнение, что у нас команда достаточно молодая — в ней много молодых игроков. Очень талантливых и способных, но ещё пока молодых. Я думаю, это вопрос времени, что команда сыграется и стабилизируется. В дальнейшем обязательно должны прибавить», — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.