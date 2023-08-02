ПСЖ хочет 50-60 млн евро за Верратти

«ПСЖ» хочет выручить не менее 50 миллионов евро от продажи Марко Верратти.

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Ранее стало известно, что в подписании 30-летнего полузащитника заинтересованы саудовские «Аль-Хилаль» и «Аль-Ахли».

По информации RMC Sport, футболист предпочитает перейти в «Аль-Хилаль». «ПСЖ» хочет получить 50-60 миллионов евро за этот трансфер.

«Аль-Хилаль» сделал Верратти первое предложение о контракте. Если игрок его примет, то его зарплата в случае перехода в клуб из Эр-Рияда составит 30 миллионов евро в год. Футболист ведет переговоры с президентом клуба.