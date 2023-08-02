«Динамо» предложило 500 тыс. евро за 19-летнего вратаря БАТЭ

«Динамо» хочет подписать вратаря БАТЭ Андрея Кудравца.

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По данным инсайдера Ивана Карпова, московский клуб предложил за 19-летнего голкипера 500 тысяч евро.

Ожидается, что БАТЭ примет предложение «Динамо», несмотря на первоначальные требования в 1,5 млн евро, поскольку белорусский клуб испытывает финансовые трудности.