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«Динамо» предложило 500 000 евро за 19-летнего вратаря Беларуси Кудравца. Он останется в БАТЭ на сезон

«Динамо» хочет подписать вратаря БАТЭ Андрея Кудравца.

«Динамо» предложило 500 тыс. евро за 19-летнего вратаря БАТЭ
© Sports.ru

По данным инсайдера Ивана Карпова, московский клуб предложил за 19-летнего голкипера 500 тысяч евро.

Ожидается, что БАТЭ примет предложение «Динамо», несмотря на первоначальные требования в 1,5 млн евро, поскольку белорусский клуб испытывает финансовые трудности.

Сообщается, что после завершения сделки с «Динамо» Кудравец останется в БАТЭ на правах аренды до конца сезона.