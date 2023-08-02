Агент Истрати подтвердил, что Рябчук близок к переходу в «Спартак»

«Насколько я слышал, Рябчук действительно близок к переходу в «Спартак», но там стороны не могут договориться по трансферной стоимости. Олег — это работящий футболист с неплохой скоростью. Самые главные его качества — это выносливость и работоспособность», — цитирует Истрати Metaratings.