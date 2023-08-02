Агент Истрати подтвердил, что Рябчук близок к переходу в «Спартак»
Футбольный агент Леонид Истрати подтвердил информацию о том, что защитник «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олег Рябчук вскоре должен стать игроком московского «Спартака».
«Насколько я слышал, Рябчук действительно близок к переходу в «Спартак», но там стороны не могут договориться по трансферной стоимости. Олег — это работящий футболист с неплохой скоростью. Самые главные его качества — это выносливость и работоспособность», — цитирует Истрати Metaratings.
Олег Рябчук является воспитанником «Порту». В «Олимпиакос» он перешёл в 2021 году из «Пасуш де Феррейра». Сумма трансфера составила € 2 млн.
Контракт Рябчука с греческим клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 4 млн. В минувшем сезоне он провёл 45 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть результативных передач.