Футболист «Динамо» рассказал, что у него конфликт с гречкой
Футболист московского «Динамо» и сборной Грузии Лука Гагнидзе рассказал, как в детстве уронил на себя кастрюлю с гречкой и заработал ожог на руке. Его слова передает «РБ Спорт».
«Борщ или гречка? Ох, с гречкой у меня отдельная история. В детстве я уронил на себя кастрюлю с гречкой и заработал ожог на руке. С тех пор я ее невзлюбил. Можно сказать, у меня конфликт с гречкой», — сказал футболист.
20-летний хавбек в текущем сезоне провел за «Динамо» два матча: с «Краснодаром» (1:3) в Российской премьер-лиге (РПЛ) и с самарскими «Крыльями Советов» (3:3) в Кубке России.
В ближайшем матче бело-голубые сыграют в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Встреча пройдет 6 августа. Начало в 19:00 по московскому времени.
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