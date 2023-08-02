Футболист «Динамо» рассказал, что у него конфликт с гречкой

«Борщ или гречка? Ох, с гречкой у меня отдельная история. В детстве я уронил на себя кастрюлю с гречкой и заработал ожог на руке. С тех пор я ее невзлюбил. Можно сказать, у меня конфликт с гречкой», — сказал футболист.