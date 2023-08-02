Бразильская футболистка Марта: мы открыли двери для равенства

«Знаете, что приятнее всего? Когда я начинала играть, у меня не было кумиров в женском футболе. Женский футбол просто не показывали.



Как я могла представить себе, что смогу попасть в сборную и стать кумиром? Сегодня люди на улице останавливают нас и говорят, что хотят быть как мы – это касается не только меня, но и других игроков.



Сегодня у нас есть наши собственные примеры для подражания. Это было бы невозможно, если бы мы сдались перед первыми же трудностями, с которыми столкнулись. Это непрекращающаяся борьба, которую начала не я, а другие футболистки давным-давно. Мы очень гордимся этим.



Теперь люди просят нас продолжать вдохновлять новые поколения. Я очень рада, потому что 20 лет назад, в 2003 году, когда я играла на своем первом чемпионате мира, Марту никто не знал.



Теперь я – пример для многих женщин в мире. Не только в футболе, но и в журналистике. Сейчас я вижу много женщин-журналисток, которых мы раньше не видели. Так мы открыли двери для равенства», – сказала Марта, не сдержав слез.