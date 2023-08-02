Полузащитник «Динамо» ушел в аренду в «Нижний Новгород»

Как сообщает пресс-служба «Нижнего Новгорода», у их клуба будет первоочередное право выкупа спортивных прав на Карапузова. Отметим, что последние два сезона Владислав провел в аренде в грозненском «Ахмате». В составе чеченского клуба хавбек отыграл 54 матча, забил три мяча и сделал семь голевых передач.