Полузащитник «Динамо» ушел в аренду в «Нижний Новгород»

Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов стал игроком «Пари НН». 23-летний россиянин на правах аренды проведёт в нижегородском клубе сезон-2023/2024.
Как сообщает пресс-служба «Нижнего Новгорода», у их клуба будет первоочередное право выкупа спортивных прав на Карапузова. Отметим, что последние два сезона Владислав провел в аренде в грозненском «Ахмате». В составе чеченского клуба хавбек отыграл 54 матча, забил три мяча и сделал семь голевых передач.
Владислав Карапузов является воспитанником «Локомотива». В «Динамо» он перешёл в августе 2019 года. В основном составе бело-голубых полузащитник провел 17 матчей. Помимо «Ахмата», динамовцы отправляли его в аренду в «Тамбов».