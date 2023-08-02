Вратарь «Зенита» высмеял своих одноклубников

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков во время открытой тренировки команды в Михайловском саду пошутил на счет точности ударов одноклубников. Его слова передает «РБ Спорт».

«Кто в «Зените» был ответственный за сохранность окон Русского музея – вратари или бьющие? Да-а-а, знаете, нас такие бьющие, что за окна музея можно не беспокоиться», — сказал Кержаков.

Кержаков провел в новом сезоне три матча за сине-бело-голубых, в которых пропустил один мяч. Подопечные Сергея Семака обыграли «Пари Нижний Новгород» (2:0) и сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также победили грозненский «Ахмат» (2:0) в Кубке страны.