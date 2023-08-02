Экс-футболист сборной России высказался о возвращении позиций в рейтинге УЕФА

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о перспективах отечественных клубов в еврокубках, если их вернут в турниры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова передает Legalbet.
«Смогут ли российские клубы после возвращения вернуть позиции в рейтинге УЕФА? Надеюсь, Россия вернется в еврокубки в ближайшее время. Но не знаю, как будет — сколько баллов у нас будет, какой рейтинг. Просто это может произойти завтра или через год-два.
Позволяет ли нынешний уровень РПЛ вернуть былые позиции? У нас нормальный уровень, достаточно высокий, мы же не ниже, чем, например, чемпионат Кипра. Сейчас еще наша молодежь начнет больше раскрываться. Но реальный уровень мы поймем, когда будем играть в еврокубках.
Стоит признать, что проблемы были и до этого. Достаточно вспомнить последний матч сборной с Хорватией, где мы не могли перейти середину поля. Но уверен, что страна сейчас сплотится еще больше. Мы еще всем покажем», — сказал Колыванов.
Перед началом сезона-2023/2024 Россия опустилась на семь позиций и заняла 25-ю строчку, имея в активе 18,632 очка. Это худший показатель в истории.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, весной прошлого года.