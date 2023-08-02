Экс-футболист сборной России высказался о возвращении позиций в рейтинге УЕФА

«Смогут ли российские клубы после возвращения вернуть позиции в рейтинге УЕФА? Надеюсь, Россия вернется в еврокубки в ближайшее время. Но не знаю, как будет — сколько баллов у нас будет, какой рейтинг. Просто это может произойти завтра или через год-два.



Позволяет ли нынешний уровень РПЛ вернуть былые позиции? У нас нормальный уровень, достаточно высокий, мы же не ниже, чем, например, чемпионат Кипра. Сейчас еще наша молодежь начнет больше раскрываться. Но реальный уровень мы поймем, когда будем играть в еврокубках.



Стоит признать, что проблемы были и до этого. Достаточно вспомнить последний матч сборной с Хорватией, где мы не могли перейти середину поля. Но уверен, что страна сейчас сплотится еще больше. Мы еще всем покажем», — сказал Колыванов.