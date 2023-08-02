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Капитан ЦСКА Акинфеев рассказал о сложностях из-за своей популярности

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в шоу «Известь» на YouTube рассказал, почему не любит свою популярность.

Акинфеев объяснил, почему не любит свою популярность
© Газета.ру

«Каково живется после такой популярности? Тяжело. Уже много раз говорил, что не люблю свою популярность. Потому что действительно не могу никуда выйти. После чемпионата мира стало в три-четыре раза [сложнее].

Даже спустя пять лет происходит безумие – ты выходишь купить, не знаю, колбасу какую-то, и к тебе подходят сфоткаться, хотя ты стоишь с колбасой в руках. Даже когда я приезжаю в магазин, то отправляю туда жену, она фоткает то, что я хочу.

Есть какое-то пространство – вот я тоже вижу многих людей, актеров, например, в каких-то магазинах. Я тоже, может быть, мечтаю с ними сфоткаться, но я этого не делаю. А здесь тяжело реально», — сказал футболист.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 743 матча за армейцев. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» (1:2) и одолел грозненский «Ахмат» (3:2). В Кубке России армейцы стартовали с победы, разгромив на выезде «Оренбург» со счетом 6:0.

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