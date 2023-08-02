Акинфеев объяснил, почему не любит свою популярность

Капитан ЦСКА Акинфеев рассказал о сложностях из-за своей популярности
Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в шоу «Известь» на YouTube рассказал, почему не любит свою популярность.
«Каково живется после такой популярности? Тяжело. Уже много раз говорил, что не люблю свою популярность. Потому что действительно не могу никуда выйти. После чемпионата мира стало в три-четыре раза [сложнее].
Даже спустя пять лет происходит безумие – ты выходишь купить, не знаю, колбасу какую-то, и к тебе подходят сфоткаться, хотя ты стоишь с колбасой в руках. Даже когда я приезжаю в магазин, то отправляю туда жену, она фоткает то, что я хочу.
Есть какое-то пространство – вот я тоже вижу многих людей, актеров, например, в каких-то магазинах. Я тоже, может быть, мечтаю с ними сфоткаться, но я этого не делаю. А здесь тяжело реально», — сказал футболист.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 743 матча за армейцев. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.
В новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА проиграл екатеринбургскому «Уралу» (1:2) и одолел грозненский «Ахмат» (3:2). В Кубке России армейцы стартовали с победы, разгромив на выезде «Оренбург» со счетом 6:0.