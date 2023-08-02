Защитник «Спартака» Маслов: Fan ID существенно портит посещаемость

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался против введения Fan ID на Кубке России.

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Ранее появилась информация о возможном введении паспортов болельщика на матчах Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Позднее РФС опроверг эту информацию.

– Fan ID могут ввести в Кубок России. Будут тогда пустые стадионы на всех российских матчах?

– Да, конечно! Практика показывает, что Fan ID существенно портит картину с посещаемостью.

– Вам будет тяжелее выступать без болельщиков еще в Кубке России?

– Конечно, сейчас же активные фанаты не ходят на футбол. Скорее будет не то, что труднее играть, а будет менее приятно.