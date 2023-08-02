КДК не отменил красную карточку Сергея Семака

«Семак был удалён за выход на футбольное поле после матча в конфронтационной манере. Он принял участие в заседании. Была просьба отменить красную карточку. Из ЭСК получили заключение: Кукляк правильно удалил Семака. КДК не отменил красную карточку, но не стал применять дополнительных санкций», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.