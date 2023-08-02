Уткин прокомментировал завершение карьеры вратаря Буффона

Уткин: Буффон закончил с футболом, давно не было так грустно
Журналист и блогер Василий Уткин высказался о завершении карьеры итальянским вратарём Джанлуиджи Буффоном.
«Мне давно не было так грустно от футбольной новости. У людей моей профессии немало странностей. Вот Роман Нагучев, например, строго учитывает свои репортажи. Со статистическими выкладками.
А я довольно давно травил себе душу иногда — наверное, это неизвестно какой по счёту кризис среднего возраста. Считал, кто продолжает карьеру из футболистов, которые начали её до того, как стал работать комментатором я.
Вот Буффон — последний. Есть, конечно, Казу Миура, но это давно уже анекдот.
На фото Буффон в дебютном матче за сборную Италии. А за его левым плечом за воротами стою я. Извините за сентиментальность», — написал Уткин в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что 45-летний вратарь хочет расторгнуть контракт с «Пармой» и объявить о завершении карьеры.