Уткин прокомментировал завершение карьеры вратаря Буффона

«Мне давно не было так грустно от футбольной новости. У людей моей профессии немало странностей. Вот Роман Нагучев, например, строго учитывает свои репортажи. Со статистическими выкладками.



А я довольно давно травил себе душу иногда — наверное, это неизвестно какой по счёту кризис среднего возраста. Считал, кто продолжает карьеру из футболистов, которые начали её до того, как стал работать комментатором я.



Вот Буффон — последний. Есть, конечно, Казу Миура, но это давно уже анекдот.



На фото Буффон в дебютном матче за сборную Италии. А за его левым плечом за воротами стою я. Извините за сентиментальность», — написал Уткин в телеграм-канале.