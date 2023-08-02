Гаджиев: в России слишком оберегают судей

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею МАКАРЕНКО, что судей в РПЛ слишком оберегают.

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По окончании матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1) главный тренер питерского клуба Сергей Семак получил красную карточку за то, что эмоционально обратился за объяснениями по спорному эпизоду к главному арбитру Евгению Кукуляку. КДК РФС это удаление не отменило. Семак дисквалифицирован на матч 3-го тура «Зенит» – «Динамо».

– Нет ничего необычного в этом решении. Абсолютно типичная ситуация. И даже Фергюссон в «МЮ» бушевал. Он вообще даже когда-то врезал судье. Это эмоции. От них в жизни никуда не денешься. Семак не пошел бы к судье, если бы было одно спорное решение. А тут накопилось. И хочется же выигрывать. Он же ответственен за результат. Но трудно говорить, правильно ли Семак так поступил, – заявил Гаджи Гаджиев.

– Семак утверждает, что просто спросил у судьи про спорное решение, и за это получил красную карточку. Тренеры теперь не могут просто так подойти к судье?