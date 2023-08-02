Гаджиев: В России слишком оберегают судей. Если Семак никак не оскорбил арбитра, он прав
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев заявил корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею МАКАРЕНКО, что судей в РПЛ слишком оберегают.
По окончании матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (1:1) главный тренер питерского клуба Сергей Семак получил красную карточку за то, что эмоционально обратился за объяснениями по спорному эпизоду к главному арбитру Евгению Кукуляку. КДК РФС это удаление не отменило. Семак дисквалифицирован на матч 3-го тура «Зенит» – «Динамо».
– Нет ничего необычного в этом решении. Абсолютно типичная ситуация. И даже Фергюссон в «МЮ» бушевал. Он вообще даже когда-то врезал судье. Это эмоции. От них в жизни никуда не денешься. Семак не пошел бы к судье, если бы было одно спорное решение. А тут накопилось. И хочется же выигрывать. Он же ответственен за результат. Но трудно говорить, правильно ли Семак так поступил, – заявил Гаджи Гаджиев.
– Семак утверждает, что просто спросил у судьи про спорное решение, и за это получил красную карточку. Тренеры теперь не могут просто так подойти к судье?
– Судей слишком оберегают. Критиковать можно всех: тренеров, игроков. А вот судью нельзя критиковать. Если Семак никак не оскорбил судью, то он, безусловно, прав в этой ситуации. Что такого в том, что он просто спросил про какой-то спорный эпизод? Он имел на это полное право.