ПСВ отказался приобретать Захаряна

Напомним, ранее стало известно о срыве перехода Захаряна в «Лацио». По словам представителей римского клуба, трансфер не состоялся из-за того, что у клуба нет возможности включить россиянина в заявку на сезон, так как в ней нет мест для игроков не из стран Евросоюза. Сейчас 20-летнего полузащитника связывают с переходом во французский «Страсбург».