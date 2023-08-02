Легенда «Спартака» Гаврилов рассказал о восстановлении после инсульта

«Мне уже относительно полегче разговаривать. Держусь! Врачи говорят продолжать заниматься, на восстановление нужно время. Надо дождаться 7 августа и будут решать, куда меня перенаправить.



Может быть, с перерывом продолжу реабилитацию: поеду на несколько недель домой, а потом вернусь на процедуры. Предлагают еще другие места реабилитации: центр на Арбате, Пушкино или в Зеленограде. Посмотрим, какие будут предложения», — сказал Гаврилов.