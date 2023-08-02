Легенда «Спартака» Гаврилов рассказал о восстановлении после инсульта

Экс-футболист "Спартака" Гаврилов: мне уже полегче разговаривать
Легендарный футболист столичного «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов рассказал о восстановлении после перенесенного инсульта в Институте головного мозга в Москве. Его слова передает Sport24.
«Мне уже относительно полегче разговаривать. Держусь! Врачи говорят продолжать заниматься, на восстановление нужно время. Надо дождаться 7 августа и будут решать, куда меня перенаправить.
Может быть, с перерывом продолжу реабилитацию: поеду на несколько недель домой, а потом вернусь на процедуры. Предлагают еще другие места реабилитации: центр на Арбате, Пушкино или в Зеленограде. Посмотрим, какие будут предложения», — сказал Гаврилов.
Ветеран «Спартака» попал в реанимацию 30 мая. На следующий день сын Гаврилова сообщил, что его отец перенес инсульт в результате закупорки артерии в области шеи и проведет в реанимации еще пару дней. 7 июня экс-футболист успешно перенес операцию на сонной артерии.
Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, в 1983 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В составе сборной СССР Гаврилов стал бронзовым призером Олимпиады.
В 2001 году Гаврилов тренировал сборную Демократической Республики Конго.