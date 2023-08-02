Трансфер Азмуна в «Зенит» может сорваться из-за санкций

Трансфер Сердара Азмуна в «Зенит» может сорваться из-за санкций Евросоюза.

© Sports.ru

Ранее сообщалось, что «Зенит» начал переговоры по Азмуну с «Байером».

По информации Kicker, трансфер иранского форварда в «Зенит» могут осложнить санкции в отношении России. Торговые ограничения могут сделать трансфер Азмуна невозможным.

Сообщается, что Азмун не возражает против ухода из «Байера». Леверкузенцы, в свою очередь, намерены продать форварда, поскольку недовольны его травматичностью.

«Байер» в начале года требовал за Азмуна около 10 миллионов евро, однако трансфер может быть осуществлен и за меньшую сумму.

В данный момент «Байер» изучает возможность сделки с «Зенитом» в условиях экономических санкций.