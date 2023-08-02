Илья Кутепов не согласен с тем, что РПЛ деградирует

«Интерес к футболу как был, так и остаётся высоким. Возможно, в какой-то мере он и усилился, просто люди не ходят по понятным причинам. В Кубке-то полные трибуны мы видим. Согласен ли с мнением, что РПЛ деградирует? Нет, не согласен. К нам приезжают легионеры, и это не ноунеймы. Это в том числе и показатель того, что чемпионат не деградирует», — цитирует Кутепова «РБ Спорт».