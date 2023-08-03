ПСЖ предлагал «Барселоне» арендовать Неймара

«ПСЖ» предлагал «Барселоне» подписать Неймара, но каталонцы отказались.

Как пишет Diario Sport, в ходе переговоров по Усману Дембеле французский клуб вновь предложил «Барселоне» арендовать Неймара. Каталонцы ответили категорическим отказом.

«ПСЖ» хотел бы избавиться от Неймара, но не может найти для него подходящее предложение. Зная, что бразилец согласится на возвращение в «Барселону», «ПСЖ» попробовал обсудить этот вопрос с каталонцами. Переход Неймара в «Барсу» невозможен сразу по нескольким причинам.

Во-первых, «Барселона» не может себе его позволить – вне зависимости от того, как сильно он снизит зарплату. Во-вторых, Хави считает, что Неймар не подходит нынешнему проекту «Барсы».

Отмечается, что от переезда в Саудовскую Аравию Неймар категорически отказывается – он отклонил уже несколько предложений. Форвард дал «ПСЖ» понять, что хочет остаться.

В июне появилась информация о том, что Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться.