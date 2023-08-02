Дани Алвес не будет обжаловать обвинения в изнасиловании, чтобы ускорить судебный процесс
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес не планирует обжаловать обвинения в изнасиловании девушки, несмотря на то, что не согласен с ними.
В среду Алвес предстал перед следственным судом, который завершил расследование в отношении игрока. Как отмечает El Pais, в ходе заседания бразилец заявил, что «не согласен с изложенными фактами, которые не соответствуют действительности». Адвокат подсудимого Кристобаль Мартелл сообщил, что «обвинение не будет обжаловано», поскольку Алвес хочет «ускорить процесс и как можно скорее предстать перед судом».
В конце июля следственный судья, занимающийся вопросами досудебного расследования, нашел достаточные основания для обвинения 40 летнего футболиста.
Рассмотрение дела по существу должно начаться в ближайшие месяцы. Через несколько недель прокуратура представит обвинительное заключение, также свою версию событий изложит сторона защиты.
Инцидент произошел 30 декабря 2022 года в ночном клубе в Барселоне. Алвес находится под стражей с 20 января.
Алвес за карьеру завоевал 43 трофея, провел 995 матчей и забил 69 мячей. Мексиканский клуб «Пумас», за который в последнее время играл бразилец, расторг с ним контракт. Жена Алвеса в январе подала на развод.