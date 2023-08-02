В Коста-Рике футболиста съел крокодил
Коста риканский футболист любительской команды «Депортиво Рио Каньяс» Хесус Альберто Лопес Ортис стал жертвой нападения крокодила. Об этом сообщает The Sun.
По данным британского издания, трагедия произошла в реке Каньяс в провинции Гуанакасте. Полиции пришлось застрелить крокодила, чтобы достать тело 29-летнего футболиста.
В пресс службе «Депортиво Рио Каньяс» сообщили, что на похороны Лопеса пришли около тысячи человек.
«Это очень сложный день для всех. Мы будем помнить тебя как тренера, футболиста, а также как отца. Ты всегда будешь в наших сердцах. Лети высоко, друг, — говорится в заявлении клуба.
Весной 2017 года 19-летний игрок клуба «Атлетико Минейро де Тет» из Мозамбика Эстевао Альберто Жино погиб после нападения крокодила на берегу реки Замбези.
Хищник атаковал футболиста, когда тот бежал по берегу реки.