Давид Райя согласовал личные условия контракта с «Арсеналом»

Испанский голкипер «Брентфорда» Давид Райя уже в ближайшее время может стать игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, 27-летний вратарь уже успел согласовать личные условия контракта с «пушкарями». Представители Райи уже проинформировали «Брентфорд» о желании игрока покинуть клуб и перебраться в «Арсенал» этим летом. Таким образом, ожидается, что переговоры между английскими клубами по стоимости и структуре сделке ускорятся в ближайшее время, что приблизит возможный трансфер.