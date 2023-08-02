Юран рассказал о памятном голе голкиперу Буффону

«Я помню, что Буффон дебютировал за сборную Италии против России в Москве. Тогда еще сложно было предположить, что он станет такой яркой звездой, но данные у него были отличные. Как у нас говорят: похож был на вратаря, похож.



Удалось ли мне его проверить в том матче? Так я ему забил тогда! В официальном протоколе записан автогол Фабио Каннаваро? Ну, там в борьбе было. Тяжело вспомнить, проверил ли я Буффона, но, выйдя на поле, он сыграл надежно», — сказал Юран.