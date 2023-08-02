Юран рассказал о памятном голе голкиперу Буффону

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран признался, что в 1997 году во время дебюта Буффона за сборную Италии было сложно предположить, что он станет звездой. Его слова передает Legalbet.
«Я помню, что Буффон дебютировал за сборную Италии против России в Москве. Тогда еще сложно было предположить, что он станет такой яркой звездой, но данные у него были отличные. Как у нас говорят: похож был на вратаря, похож.
Удалось ли мне его проверить в том матче? Так я ему забил тогда! В официальном протоколе записан автогол Фабио Каннаваро? Ну, там в борьбе было. Тяжело вспомнить, проверил ли я Буффона, но, выйдя на поле, он сыграл надежно», — сказал Юран.
2 августа 45-летний Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры.
Голкипер является 10-кратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Вместе с клубом он вылетал в Серию В и возвращался в элитный дивизион. Пять раз в составе туринской команды он выигрывал Кубок Италии. Буффон является обладателем Кубка УЕФА сезона-1997/98 («Парма»).
За сборную Италии он провел более 150 матчей и в 2006 году стал чемпионом мира.
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