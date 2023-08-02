Радимов выделил три главных разочарования 2-го тура Российской Премьер-Лиги

«Матч „Урал“ — »Пари НН" — самый не зрелищный и скучный за долгое время! Хочется, чтобы таких игр было меньше, ведь наш чемпионат уже приучил нас к обилию голов и яркой игре.



«Динамо». Пропускать 3 гола в каждом матче и претендовать на медали — несовместимо! Совершенно непозволительно выигрывать 3:1 и потом бросить играть и упустить победу. Очень слабая игра в обороне, ну и вратарская линия традиционно подводит. Уже давно эти проблемы, но трансферов или попытки исправить ее нет. Ну и Лаксальт, играющий опорника, пусть и провел неплохой матч, но выступает там не от хорошей жизни. А ведь следующий матч в гостях с «Зенитом»!



Безбородов и ВАР — с отрывом худшее впечатления от тура. Просто необъяснимо! Стоило похвалить судество в прошлом туре, как в этом случилось такое помутнение. Рекорд по пенальти, перебивание, нарушение протокола ВАР, короче, БАРДАК!" — написал Радимов в своём телеграм-канале.