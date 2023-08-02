Вендел появился в заявке «Зенита» на сезон Российской Премьер-Лиги

Напомним, ранее заявка 25-летнего полузащитника на новый сезон чемпионата было под вопросом. 31 июля, стало известно, что игроком «Зенита» заинтересовался итальянский «Наполи». Неаполитанцы готовы были предложить санкт-петербургскому клубу € 25 млн за Вендела. Также ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Фламенго». Однако, Накануне появилась информация, что переход Вендела во «Фламенго» сорвался. Переговоры между сторонами завершены — бразильский клуб не смог удовлетворить финансовые запросы сине-бело-голубых, к тому же в Бразилии закрылось трансферное окно.