У «Аль-Хиляля» возникли проблемы с заявкой Малкома из-за «Зенита»

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» не смог заявить бразильского полузащитника Малколма на матч с марокканским «Видадом». Об этом сообщает Winwin.

Как утверждает издание, у саудовцев возникли проблемы, связанные с переводом денег за игрока санкт-петербургскому «Зениту». В итоге «Аль-Хиляль» провел матч без своего новичка и обыграл «Видад» со счетом 2:1, что позволило команде подняться на второе место в турнирной таблице в Кубке.

Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» 26 июля. Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24. Эта продажа стала самой дорогой в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром российского чемпионата. Малком забил 23 мяча (два с пенальти). На три гола меньше у игрока «Спартака» Квинси Промеса.