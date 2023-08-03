Экс-игрок ЦСКА Пономарев высказался о Безбородове

"Какое наказание для Безбородова нужно применить? Надо по-серьезному наказать к чертовой матери до конца сезона! Пять пенальти, ну, где это видано? В штрафной площадке все толкаются, все, это значит, после каждого углового удара нужно назначать 11-метровый, везде держат руками, ногами наступают, локтями держат. В советское время такого не было бы безобразия! Это недопустимо для квалифицированного судьи. Так что я бы Безбородова отстранил до конца сезона. Пускай отдыхает, мальчик", — сказал Пономарев.