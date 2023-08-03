Экс-игрок ЦСКА Пономарев высказался о Безбородове

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что арбитра матча между грозненским "Ахматом" и армейцами во втором туре чемпионата России Владислава Безбородова нужно отстранить до конца сезона. Его слова передает "ВсеПроСпорт".
"Какое наказание для Безбородова нужно применить? Надо по-серьезному наказать к чертовой матери до конца сезона! Пять пенальти, ну, где это видано? В штрафной площадке все толкаются, все, это значит, после каждого углового удара нужно назначать 11-метровый, везде держат руками, ногами наступают, локтями держат. В советское время такого не было бы безобразия! Это недопустимо для квалифицированного судьи. Так что я бы Безбородова отстранил до конца сезона. Пускай отдыхает, мальчик", — сказал Пономарев.
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу ЦСКА. Все пять мячей футболисты забили с пенальти, четыре 11-метровых удара были назначены в первом тайме, один, ставший для армейцев победным, во втором.
Спорный момент поединка произошел на 11-й добавленной к первому тайму минуте. Владислав Безбородов поставил пенальти в ворота ЦСКА, Иван Олейников эту попытку не реализовал. После этого арбитр вступил в переговоры с судьями на VAR, посмотрел повтор эпизода, из-за которого был назначен пенальти. Он поменял решение и показал красную карточку вместо желтой Милану Гаичу, из-за действий которого был назначен 11-метровый. Также арбитр указал, что пенальти надо перебить. Подобные действия арбитров нарушают протокол VAR.