Главный тренер "Факела" раскритиковал журналистов

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев ответил на вопрос о том, почему журналистам практически не получается его разговорить, отметив, что представители СМИ должны готовиться к интервью, передает Sport24.
«Журналисты должны готовиться к интервью и задавать нормальные вопросы. А не так, просто для галочки. Если человек спрашивает — должен быть в теме. Не люблю непрофессионализм», — сказал Евсеев.
В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» со счетом 1:4 уступил у себя дома московскому «Локомотиву». В следующем матче воронежцы встретятся на выезде с калининградской «Балтикой». Встреча пройдет 6 августа. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.
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