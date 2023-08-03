"Зенит" включил в заявку на сезон-2023/2024 РПЛ бразильского хавбека Вендела

Вендел провел межсезонную подготовку в Бразилии и не участвовал в тренировках "Зенита". Причиной задержки футболиста на родине стали личные обстоятельства, при этом главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что Венделу разрешили искать новую команду, и подтвердил его желание уйти. Вендел выступает за "Зенит" с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи, а "Зенит" в пятый раз подряд стал победителем Российской премьер-лиги.