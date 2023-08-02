Тюкавин может продолжить карьеру в ЦСКА или «Зените»

Футболист покинет «Динамо» зимой или следующим летом.
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените» или столичном ЦСКА. Об этом рассказал журналист Иван Карпов в эфире YouTube-канала «Рашен Football».
«Про ЦСКА писали не зря – идёт работа. Но, наверное, не сейчас. Зимой или следующим летом Тюкавин куда-то перейдёт – либо в «Зенит», либо в ЦСКА. Допускаю, что он останется в «Динамо», но тогда его придётся завалить деньгами», – сказал Карпов.
Ранее сообщалось, что сумма выкупа Тюкавина для зарубежных команд составляет € 15 млн.
По словам члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина, 21-летний футболист не продаётся в команды Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Тюкавин – воспитанник академии «Динамо». В прошлом сезоне он провёл за москвичей 38 матчей и отметился десятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. В сезоне-2023/2024 форвард забил один гол и сделал один ассист в трёх встречах
Контракт Тюкавина со столичным клубом истекает в июне 2024 года.