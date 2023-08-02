Тюкавин может продолжить карьеру в ЦСКА или «Зените»

«Про ЦСКА писали не зря – идёт работа. Но, наверное, не сейчас. Зимой или следующим летом Тюкавин куда-то перейдёт – либо в «Зенит», либо в ЦСКА. Допускаю, что он останется в «Динамо», но тогда его придётся завалить деньгами», – сказал Карпов.