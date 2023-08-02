«Локомотив» предложил «Парме» заменить Буффона Дзюбой

Московский «Локомотив» в своих социальных сетях опубликовал видео, на котором нападающий команды Артем Дзюба занял место в воротах и отражает удары своих партнеров.

«Парма», если вам нужен будет вратарь вместо Буффона на игру — пишите, подстрахуем.



У Артема, правда, плотный график: сезон в разгаре, дерби на днях, потом еще матчи Кубка…», — подписали видео в «Локомотиве».

2 августа 45-летний Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры.

Голкипер является 10-кратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Вместе с клубом он вылетал в Серию В и возвращался в элитный дивизион. Пять раз в составе туринской команды он выигрывал Кубок Италии. Буффон является обладателем Кубка УЕФА сезона-1997/98 («Парма»).

34-летний Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, наряду с Александром Кержаковым нападающий также является лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу. В новом сезоне нападающий сыграл два матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом.