Агент Буффона рассказал о влиянии игры в России на карьеру вратаря

Сильвано Мартина, агент легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, вспомнил дебют своего подопечного за сборную Италии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

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«Безусловно, первый матч Джанлуиджи за сборную Италии против России в отборочном турнире к чемпионату миру 1998 года — знаменательная дата и начало неповторимой карьеры», — сказал Мартина.

Дебют Буффона за сборную Италии пришелся на игру против России в стыковых матчах чемпионата мира 1998 года. На 31 минуте он заменил травмировавшегося Джунлуку Пальюку. 19-летний Буффон в начале второго тайма пропустил от собственного защитника. Матч между командами завершился со счетом 1:1.

2 августа 45-летний Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры.

Голкипер является 10-кратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Вместе с клубом он вылетал в Серию В и возвращался в элитный дивизион. Пять раз в составе туринской команды он выигрывал Кубок Италии. Буффон является обладателем Кубка УЕФА сезона-1997/98 («Парма»).