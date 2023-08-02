«Сочи» готов продать Дркушича в «Црвену Звезду» за € 3 млн

Южане могут отпустить футболиста за приемлемую цену.

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Футбольный клуб «Сочи» не хочет продавать словенского защитника Ваню Дркушича в сербскую «Црвену Звезду» за сумму менее € 3 млн, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, руководство «Црвены Звезды» сомневается в трансфере и намерено попытаться сбить требуемую за игрока сумму. Отмечается, что «Сочи» не собирается снижать цену и в случае срыва переговоров оставит 23-летнего защитника в своём составе.

Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» планировала взять словенца в аренду, однако сочинцы отклонили данный вариант.