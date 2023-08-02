«Сочи» готов продать Дркушича в «Црвену Звезду» за € 3 млн
Южане могут отпустить футболиста за приемлемую цену.
Футбольный клуб «Сочи» не хочет продавать словенского защитника Ваню Дркушича в сербскую «Црвену Звезду» за сумму менее € 3 млн, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, руководство «Црвены Звезды» сомневается в трансфере и намерено попытаться сбить требуемую за игрока сумму. Отмечается, что «Сочи» не собирается снижать цену и в случае срыва переговоров оставит 23-летнего защитника в своём составе.
Ранее сообщалось, что «Црвена Звезда» планировала взять словенца в аренду, однако сочинцы отклонили данный вариант.
Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл за клуб 31 матч, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Сочи» рассчитан до 2025 года.