Мишустин заявил, что любит хоккей больше футбола

Председатель Правительства России Михаил Мишустин рассказал о своих спортивных предпочтениях. Премьер-министр отметил, что больше всего любит хоккей, потому что с детства увлекается этим видом спорта.

«Скажу честно, я не сильно увлекаюсь футболом, но уважаю его. Смотрю российский чемпионат, у нас бывают дерби команд, которые на виду – «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо». Посматриваю, скажем так», – цитирует Мишустина «Матч ТВ».

Также премьер-министр добавил, что периодически старается играть в хоккей, но делать это на регулярной основе не получается.

Мишустин стал премьер-министром России в январе 2020 года. Он сменил на этом посту Дмитрий Медведева.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что его любимым видом спорта является не только хоккей. Глава государства сообщил, что увлекается горными лыжами, биатлоном, фигурным катанием, а также интересуется прыжками на лыжах с трамплина. С детства Путин занимался самбо и дзюдо.