Мишустин заявил, что любит хоккей больше футбола
Председатель Правительства России Михаил Мишустин рассказал о своих спортивных предпочтениях. Премьер-министр отметил, что больше всего любит хоккей, потому что с детства увлекается этим видом спорта.
Также премьер-министр добавил, что периодически старается играть в хоккей, но делать это на регулярной основе не получается.
Мишустин стал премьер-министром России в январе 2020 года. Он сменил на этом посту Дмитрий Медведева.
В феврале 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что его любимым видом спорта является не только хоккей. Глава государства сообщил, что увлекается горными лыжами, биатлоном, фигурным катанием, а также интересуется прыжками на лыжах с трамплина. С детства Путин занимался самбо и дзюдо.
В декабре 2021 года Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.