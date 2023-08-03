Тренер Семин отметил важность развития детско-юношеского спорта в России
Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин заявил, что отечественный футбол не деградирует, но лучше не становится. Его слова передает "Евро-Футбол.Ру".
"Не сказал бы, что футбол в России деградирует, но лучше он тоже не становится. Если мы уделим должное внимание развитию детско-юношеского спорта внутри страны и повысим уровень тренировочного процесса в детско-юношеских школах, футбол начнет развиваться. Сейчас есть возможность для развития молодых игроков в топ-командах, у нас уже есть такие примеры перед глазами. Сейчас россиян в РПЛ больше, чем было раньше. Тем не менее, мы не можем не приглашать топовых иностранцев в наши команды, потому что они подают пример нашим спортсменам. В целом я не вижу катастрофичного положения нашего футбола. На матчи Кубка России приходит множество болельщиков, мы видим полные стадионы. Если мы правильно будем использовать внутренний ресурс, то у нас все получится", - сказал Семин.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям весной прошлого года.