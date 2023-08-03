Президент "Барселоны" осудил перешедших в саудовские команды игроков

«Когда футболист, при всем к нему уважении, предпочитает ехать в Саудовскую Аравию, в основном это не связано со спортивными причинами. Есть другие причины, которые являются приоритетными. Футбол должен быть приоритетом, спортивные причины должны быть приоритетом», — сказал Лапорта.