Президент "Барселоны" осудил перешедших в саудовские команды игроков

Глава "Барселоны" Лапорта осудил перешедших в саудовские команды игроков
Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта раскритиковал игроков, которые перешли в команды из Саудовской Аравии. Его слова передает CNN.
«Когда футболист, при всем к нему уважении, предпочитает ехать в Саудовскую Аравию, в основном это не связано со спортивными причинами. Есть другие причины, которые являются приоритетными. Футбол должен быть приоритетом, спортивные причины должны быть приоритетом», — сказал Лапорта.
В летнее трансферное окно в саудовские команды перешли Карим Бензема, Садио Мане, Фабиньо, Малком, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Рияд Марез, Джордан Хендерсон, Н'Голо Канте и другие известные игроки. В декабре 2022 года контракт с «Аль-Насром» подписал Криштиану Роналду.
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