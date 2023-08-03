Смородская: время Семина уже позади

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что бывший тренер команды Юрий Семин больше не будет работать в качестве наставника, передает «РБ Спорт».

«Способен ли Семин тренировать? Он-то, может, способен, но вряд ли какой-то клуб РПЛ пригласит его работать главным тренером. Сейчас дорога молодым. Время Семина все-таки уже позади», — сказала Смородская.

76-летний Семин не работал в клубах с 2021 года, когда он в течение месяца возглавлял команду Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов», покинув свой пост по обоюдному согласию сторон.

С «Локомотивом» Семин трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка и трижды Суперкубка страны. Он также работал главным тренером сборной России в 2005 году.