Иностранный футболист «Рубина» поделился впечатлениями от Казани

Футболист "Рубина" Уве признался, что ему нравится Казань
Полузащитник казанского «Рубина» Угочукву Уве назвал Казань красивым городом, передает «Спорт-Экспресс».
«Мне очень понравилась Казань, очень красивый город и замечательные люди. У «Рубина» есть очень хорошие, сильные стороны. Если вы посмотрите на две наши игры, я думаю, мы могли взять шесть очков», — сказал Уве.
Уве является уроженцем Нигерии, но всю карьеру он провел в Армении. С 2020-го по 2023-й он провел в «Урарту».
В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 2:2. Во втором туре клуб из столицы Татарстана Сыграл со счетом 1:1 с «Оренбургом». В следующем матче «Рубин» сыграет у себя дома с казанским «Рубином». Встреча состоится 5 августа. Команды выйдут на поле в 17.30 по московскому времени.