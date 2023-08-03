Полузащитник «Динамо» Гагнидзе рассказал, как в Грузии относятся к его выступлениям в РПЛ

«Как сейчас моя семья относится к тому, что я играю в РПЛ? Мне говорят: «Играй в футбол». Понятно, что есть разные моменты, но они советуют играть в футбол и получать наслаждение.



Оказывалось ли на моих родителей давление со стороны общественности? Нет, ничего такого не было», — приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».