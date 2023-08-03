Президент 2DROTS считает, что команда достойна Кубка России

«Если мы обыгрывали ЦСКА (ЦСКА проиграл клубу 2DROTS (1:2) в товарищеском матче. — Прим. «Чемпионата»), а ЦСКА выиграл Кубок России, то можем спокойно забирать этот Кубок.



Задачи? Шаг за шагом: каждый матч как последний. Хотим получать удовольствие от процесса. Жить и переживать вместе с командой», — сказал Панасюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.