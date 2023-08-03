«Аль-Хиляль» решил проблему с переводом денег «Зениту» за трансфер Малкома

Саудовский «Аль-Хиляль» решил проблему с оплатой трансфера нападающего Малкома, приобретённого у санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.

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По информации источника, «Зенит» к концу нынешней недели может объявить об уходе Малкома, чего до сих пор не сделал, несмотря на то, что бразилец уже был представлен как игрок «Аль-Хиляля» и провёл несколько тренировок в составе новой команды.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» не может включить Малкома в заявку на сезон из-за проблем с переводом денег за трансфер бразильца «Зениту».