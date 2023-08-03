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Агент вратаря Буффона Мартина заявил, что Буффон не думал о переезде в Россию

Агент Сильвано Мартина, представляющий интересы бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, заявил, что его клиент не думал о переходе в клуб из России, передает РИА Новости.

Агент Буффона рассказал, мог ли его клиент перейти в российский клуб
© Соцсети

«Честно говоря, у него не было никаких контактов с российскими клубами. Возможно, они не думали об этом, поскольку он уже играл в топ-клубе», — сказал Мартина.

2 августа 45-летний Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры.

Голкипер является 10-кратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Вместе с клубом он вылетал в Серию В и возвращался в элитный дивизион. Пять раз в составе туринской команды он выигрывал Кубок Италии. Буффон является обладателем Кубка УЕФА сезона-1997/98 («Парма»).

За сборную Италии он провел более 150 матчей и в 2006 году стал чемпионом мира.

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