Агент Буффона рассказал, мог ли его клиент перейти в российский клуб

Агент Сильвано Мартина, представляющий интересы бывшего вратаря сборной Италии Джанлуиджи Буффона, заявил, что его клиент не думал о переходе в клуб из России, передает РИА Новости.
«Честно говоря, у него не было никаких контактов с российскими клубами. Возможно, они не думали об этом, поскольку он уже играл в топ-клубе», — сказал Мартина.
2 августа 45-летний Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры.
Голкипер является 10-кратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Вместе с клубом он вылетал в Серию В и возвращался в элитный дивизион. Пять раз в составе туринской команды он выигрывал Кубок Италии. Буффон является обладателем Кубка УЕФА сезона-1997/98 («Парма»).
За сборную Италии он провел более 150 матчей и в 2006 году стал чемпионом мира.