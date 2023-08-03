Экс-защитник «Рубина» Сибайя: в России я чувствую себя как дома

«Посещение России – это всегда приятно, здесь всегда относятся к тебе доброжелательно. Круто, что у России отличные отношения с моей страной, мне не нужна виза, чтобы посетить Россию. В России я чувствую себя как дома», – приводит слова Сибайи « Матч ТВ» .

Сибайя добавил, что у него остались положительные эмоции от выступления в чемпионате Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Он отметил, что высоко оценивает уровень российского футбола.

Сибайя выступал за «Рубин» с 2003 по 2011 год. В составе казанского клуба он провёл 158 матчей, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач. Вместе с «Рубином» он дважды выиграл чемпионат России и один раз побеждал в Кубке страны.