Стало известно, когда «Зенит» официально объявит о трансфере Малкома

Журналист Фабио Алейшо в своих соцсетях сообщил, что саудовский «Аль-Хиляль» решил проблему с оплатой трансфера нападающего петербургского «Зенита» Малкома.

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«Зенит» сможет до конца текущей недели официально объявить об уходе футблиста из клуба.

Малком уже был представлен как футболист «Аль-Хиляля» и провел несколько тренировок в составе новой команды.

Малком перешел из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль» 26 июля. Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24. Эта продажа стала самой дорогой в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.