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Егорычев рассказал, что в Фергане футболистам «Урала» подарили тарелки для плова

Футболистам «Урала» во время посещения Ферганы (Узбекистан) принимающая сторона подарила тарелки для плова, рассказал полузащитник команды Андрей Егорычев.

Егорычев рассказал, что подарили футболистам «Урала» в Фергане
© Матч ТВ

В июле «Урал» в гостевом товарищеском матче сыграл вничью с «Нефтчи» из Узбекистана со счетом 0:0, в ответной игре дома разгромил команду из Ферганы — 3:0.

Григорий Иванов сказал, что следующим летом «Урал» планирует провести международный турнир в Екатеринбурге. С кем бы хотел сыграть?

— Даже самому интересно, кого клуб пригласит. Пока даже не думал об этом.

— Недавно вы сыграли первый за долгое время домашний международный матч. Как игралось с «Нефтчи»?

— Интереснее было в Фергане, они играли дома поувереннее. Возможно, сказалось, что в Екатеринбург соперник прилетел в день игры, как и мы в Узбекистан. И фактор своих болельщиков не стоит забывать. Единственное, что им не хватало, это последнего паса в атакующей трети, а мяч они держат хорошо. Интересно играть такие матчи с командами из других стран, которые ты не знаешь.

— Что то осталось на память от поездки?

— Да, нам подарили большие тарелки для плова. Теплый прием был, все здороваются, атмосфера семейная, — сказал Егорычев «Матч ТВ».