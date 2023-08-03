Егорычев рассказал, что подарили футболистам «Урала» в Фергане

Футболистам «Урала» во время посещения Ферганы (Узбекистан) принимающая сторона подарила тарелки для плова, рассказал полузащитник команды Андрей Егорычев.

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В июле «Урал» в гостевом товарищеском матче сыграл вничью с «Нефтчи» из Узбекистана со счетом 0:0, в ответной игре дома разгромил команду из Ферганы — 3:0.

— Григорий Иванов сказал, что следующим летом «Урал» планирует провести международный турнир в Екатеринбурге. С кем бы хотел сыграть?

— Даже самому интересно, кого клуб пригласит. Пока даже не думал об этом.

— Недавно вы сыграли первый за долгое время домашний международный матч. Как игралось с «Нефтчи»?

— Интереснее было в Фергане, они играли дома поувереннее. Возможно, сказалось, что в Екатеринбург соперник прилетел в день игры, как и мы в Узбекистан. И фактор своих болельщиков не стоит забывать. Единственное, что им не хватало, это последнего паса в атакующей трети, а мяч они держат хорошо. Интересно играть такие матчи с командами из других стран, которые ты не знаешь.

— Что то осталось на память от поездки?