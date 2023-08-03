Черданцев: Эмилиано Мартинеса скоро никто не вспомнит

«Буффона будут помнить всегда. Сейчас в мире много хороших вратарей, но какие-то они стали все одинаковые. Видимо, у тренеров вратарей больших клубов методики приблизительно похожи. Комплекция у всех голкиперов теперь тоже одинаковая



Пропала изюминка, не хватает личностей во вратарском цехе. Уже нет такого, чтобы ты мог определить вратаря только по манере его игры. А вот Буффона было невозможно с кем-то спутать. Он не всегда творил чудеса, но его харизмы хватило бы на всех остальных игроков команды.



Сейчас есть пример новоиспечённого чемпиона мира Мартинеса. Аргентинец хороший вратарь, но в историю войдёт только титулом чемпиона мира. Через 10 лет его имя никто не вспомнит. А Буффона будут помнить и через 30 лет», — заявил Черданцев в интервью «Чемпионату».