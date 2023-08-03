Черданцев: Эмилиано Мартинеса скоро никто не вспомнит, а Буффона не забудут и через 30 лет
Известный российский футбольный комментатор Георгий Черданцев заявил об уникальности итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона. Накануне, 2 августа, 45-летний итальянец объявил о завершении карьеры.
«Буффона будут помнить всегда. Сейчас в мире много хороших вратарей, но какие-то они стали все одинаковые. Видимо, у тренеров вратарей больших клубов методики приблизительно похожи. Комплекция у всех голкиперов теперь тоже одинаковая
Пропала изюминка, не хватает личностей во вратарском цехе. Уже нет такого, чтобы ты мог определить вратаря только по манере его игры. А вот Буффона было невозможно с кем-то спутать. Он не всегда творил чудеса, но его харизмы хватило бы на всех остальных игроков команды.
Сейчас есть пример новоиспечённого чемпиона мира Мартинеса. Аргентинец хороший вратарь, но в историю войдёт только титулом чемпиона мира. Через 10 лет его имя никто не вспомнит. А Буффона будут помнить и через 30 лет», — заявил Черданцев в интервью «Чемпионату».
Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарём чемпионата мира — 2022 в Катаре. Аргентинец дважды за турнир выигрывал серии пенальти и помог «альбиселесте» впервые за 36 лет стать победителями мундиаля.
Джанлуиджи Буффон становился лучшим голкипером ЧМ-2006. Тогда он помог сборной Италии в четвёртый раз в истории стать сильнейшей на планете.