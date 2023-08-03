В Медиалиге рассказали, что хотят видеть у себя Дзюбу и Слуцкого

Президент Медиалиги Николай Осипов высказался о медийной активности футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы и экс-тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, заявив, что хочет видеть их в лиге, передает «РБ Спорт».

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«Хотел ли бы я их видеть? Безусловно. Я считаю, что такая связка — это медийная бомба в медиафутболе, да и вообще футбола отечественного. Надеюсь, что они будут участвовать», — сказал Осипов.

Также Осипов отметил, что пока неизвестно, будут ли Дзюба и Слуцкий участвовать в новом сезоне Медиалиги из-за того, что партнер, с которым диалог строился, не сильно верит в перспективу этой команды или не сильно верит в проект.

Журналист Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале сообщил о создании футбольного клуба тренером Леонидом Слуцким и нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой. Команда выступит в Медиалиге.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год. Футболист также часто сам становится гостем юмористических передач.