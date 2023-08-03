Тренер вратарей сборной России объяснил секрет футбольного долголетия Буффона

«Секрет футбольного долголетия Буффона? Первое, о чём тут скажу — профессионализм! Кроме таланта, ещё было огромное трудолюбие. Он знал, как себя готовить к тренировкам и играм. Тренеры, которые с ним работали, помогали ему. Не у каждого хватит здоровья даже при таланте так долго играть. В этом смысле он тоже особенный — не каждый организм способен выдержать, что выдержал Буффон на протяжении карьеры», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.