Тренер вратарей сборной России объяснил секрет футбольного долголетия Буффона

Тренер вратарей сборной России Кафанов объяснил секрет футбольного долголетия Буффона
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил секрет футбольного долголетия итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, который играл до 45 лет.
«Секрет футбольного долголетия Буффона? Первое, о чём тут скажу — профессионализм! Кроме таланта, ещё было огромное трудолюбие. Он знал, как себя готовить к тренировкам и играм. Тренеры, которые с ним работали, помогали ему. Не у каждого хватит здоровья даже при таланте так долго играть. В этом смысле он тоже особенный — не каждый организм способен выдержать, что выдержал Буффон на протяжении карьеры», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, вчера, 2 августа 2023 года, Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры.
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