Отец Лорен Джеймс сравнил футболистку с Месси, Марадоной и Роналдиньо

«Лорен забивала такие голы и в более молодом возрасте, она это делает давно. Смотришь на неё и на ум приходит слово «свобода». Это то слово, которое можно сказать про Месси, Роналдиньо, Марадону — все они имели свободу игры. И у неё есть эта способность.



Вижу ли я её известной футболисткой? Безусловно. Мы не так часто видим похожих футболистов на Марадону, Рональдиньо. Так что если речь идёт о женском футболе, когда видишь такого игрока, нужно смотреть на него и думать про себя: «Вау!» — приводит слова Найджела Джеймса Daily Mail.